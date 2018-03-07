Вот это да: 8 Марта в Молдове мог быть рабочим – никакого выходного

Оказывается, по предложению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, над международным женским праздником в свое время нависла реальная угроза лишения статуса выходного дня.

КИШИНЕВ, 7 мар – Sputnik. Вот уж пришла новость, откуда не ждали. Оказывается, праздник 8 Марта, когда в большинстве стран мира отмечают Международный женский день, мог стать в Республике Молдова рабочим днем.

В конце прошлого года Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты предложило внести поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми дни 8 марта и 1 мая (Международный день труда) должны быть исключены из списка праздничных выходных дней в Молдове.

"Анализ ситуации с праздничными нерабочими днями в соседних странах и в Европейском Союзе позволил констатировать, что 8 марта объявлен нерабочим праздничным днем только в странах бывшего Советского Союза. Ни одна страна Европейского Союза не имеет подобного праздника как нерабочего дня", — отметили авторы проекта.

Позднее министерство отозвало этот проект — как заявили авторы, из-за давления профсоюзов и гражданского общества, которые выступили против этого решения.

Однако хотя проект и был отозван, в функции министерства по-прежнему входит задача унификации профильного законодательства — в том числе и вопроса о нерабочих днях года — с законодательством стран Евросоюза.

Напомним, что в этом году бюджетники Молдовы получили на 8 марта мини-каникулы длительностью четыре дня, учитывая два выходных.

За 9 марта, которое также объявлено выходным днем, сотрудники бюджетных организаций отработали 3 марта.