ДНК молдаван – генетический портрет

КИШИНЕВ, 9 мар — Sputnik, Евгений Паскарь. Несколько лет назад в научном американском журнале Plos one были опубликованы результаты исследования ДНК молдаван. Исследования проводились группой ученых из разных стран. Кое-какие результаты этих изысканий частично были опубликованы в СМИ.

Хотелось бы обратить внимание на некоторые аспекты, которые до сих пор не освещались. Оригинал статьи вышел под заголовком Paleo-Balkan and Slavic Contributions to the Genetic Pool of Moldavians: Insights from the Y Chromosome (Палео-балканский и славянский вклад в генетический фонд молдаван: Исследование Y хромосомы).

Генетический код молдавских мужчин

Согласно исследованию, у молдавских мужчин было выявлено 19 гаплогрупп. Наиболее частыми из них были I-M423 и R-M17 *, составляющие соответственно 20,8% и 17,6% всех молдавских Y-хромосом. За ними последовали гаплогруппы R-M458 (12,8%), E-v13 (8,8%), R-M269 * и R-M412 * (оба — 7,2%). Все оставшиеся линии присутствовали на частотах менее 5% в молдавском отцовском генофонде.

Также ученые представили данные по генетике румын и украинцев. У румын было найдено 15 гаплогрупп. Наиболее распространенной гаплогруппой Y в этой популяции была I-M423 (40,7%). Это самая высокая частота гаплогруппы I-M423, зарегистрированной до сих пор за пределами северо-западных Балкан. Следующим наиболее частым среди румынских мужчин была гаплогруппа R-M17 * (16,7%), затем R-M405 (7,4%), E-v13 и R-M412 * (5,6%).

У украинцев было выявлено 13 гаплогрупп. Наиболее часто встречалась гаплогруппа R-M17 * (34,0%), затем I-M423 (20,8%), R-M269 * (9,4%), N-M178, R-M458 и R-M73 (каждая 5,7%). Соотношения этих гаплогрупп соответствовали тем, которые наблюдались в других славянских популяциях из восточной и центральной Европы, за исключением гаплогруппы R-M73, характерной для некоторых центральноазиатских популяций и практически отсутствующей в Европе.

Генетическая связь

В отличие от румын и большинства других балканских популяций, молдаване демонстрируют явное генетическое сходство с западными и восточными славянами. Это сильно подразумевает гаплогруппа R-M17, которая доминирует в отцовских линиях славян и широко представлена у молдаван. Это может свидетельствовать о славяно-волошском симбиозе, произошедшем в Молдавии в XIV веке.

Результаты, представленные в этом отчете, позволяют предположить, что примесь автохтонных популяций Балкано-Карпатской зоны со славянскими популяциями, вероятно, является главным фактором, способствующим разнообразию генотипа Y-хромосомной генетики современных молдаван и, в частности, различий в составе хромосомной линии Y между молдавскими и румынскими популяциями.

Из четырех гаплотипов, общих с молдавским населением три молдавских гаплотипа являются общими с украинскими гаплотипами, и только один гаплотип общий между молдаванами и румынами. Парные сравнения RST для Y-STR гаплотипов в пределах гаплогруппы R-M17 * дополнительно показывают, что молдавский R-M17 * ближе с хромосомами, связанных с украинской R-M17 * хромосомой (RST = 0,02709; р = 0,14108), чем тот, что у румын (RST = 0,20157; р = 0,0015 с учетом многократного тестирования). Молдаване и румыны также проявляют отличия по диаграммам бинарных линий. Таким образом, совместное использование почти одинакового языка не сопровождается специфической генетической схожестью молдаван и румын. Также в статье сообщается о наличие нескольких белков которые присутствуют только у жителей Молдовы (R-M458, R-M269* и др) и нет ни у кого более и также ряд белков, присущих жителям Румынии (R-M405, и др.).

