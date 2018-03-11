Трамвай рядом с извозчиками — как выглядел центр Кишинева 100 лет назад

Архивные фотографии бережно хранят память о том, как в прежние времена выглядели знакомые всем жителям Молдовы достопримечательности столицы.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Площадь Великого Национального собрания, одно из самых известных мест в Кишиневе, в начале прошлого века выглядела совершенно иначе.

На фотографии, размещенной на странице Facebook "OldChisinau", мы видим, как трамваи и извозчичьи экипажи проезжают мимо Триумфальной арки. Видимо, фотографа привлек вечный сюжет "старое и новое в одном кадре".

"Трамвай уже лет 20, как перевозит пассажиров, используя электричество. А извозчики ещё нужны", — написал автор сообщения.

Согласно тексту, сопровождающему картину, фотографии были сделаны в 1930-х годах, хотя, по мнению некоторых участников краеведческого интернет-сообщества, снимки были сделаны гораздо раньше.

Напомним, что история кишинёвского трамвая началась в апреле 1888 года, по решению городской Думы. Уже осенью по Александровской улице (нынешний Проспект Штефана чел Маре) проехалась первая "конка", запряженная двумя лошадьми. Рельсы отливали в Брянске, вагоны покупали в Варшаве и в Одессе, как закрытые, так и открытые.

В 1913 году в Кишинёве начали ходить трамваи на электрической тяге, а трамвайная линия протянулась от улицы Пушкина до Скулянской рогатки. На Александровской улице трамвайное движение стало двухпутным. Действовали 4 трамвайных маршрута, из них главный – до железнодорожного вокзала. На линии выходили до 30 вагонов одновременно.

После Великой Отечественной войны трамвайные пути пришлось укладывать заново, и уже в 1946 году было полностью восстановлено регулярное движение. Но спустя всего пять лет трамвай уступил место троллейбусам, а рельсы по всему городу были разобраны.