Все больше жителей Молдовы страдают от психических заболеваний

Мы живем в эпоху настоящей эпидемии психологических и психических проблем, с которыми сталкиваются все больше людей. Тревога, неврозы, фобии становятся все более распространенными. Медики уже с трудом справляются с ситуацией, говорят эксперты.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, около 300 000 молдаван страдают от депрессии. В последние годы создано более 40 центров психического здоровья, но, по мнению специалистов, они пока не дают ожидаемого результата.

"Все находится на уровне проекта. В этом смысле мы не можем говорить, что достигли определенных результатов. Люди страдают, подвергаясь влиянию общества, среды, в которой они воспитываются. Мы наследуем менталитет, который деформирует нас как личности", — считает доктор философии Голаммали Мохаммадифард в эфире радиостудии Sputnik Moldova.

По оценкам психологов, каждый третий человек в Республике Молдова страдает психическими психологическими проблемами, как в легкой форме, так и на более поздней стадии невроза. В таких случаях консультация у специалиста должна стать обязательной.



