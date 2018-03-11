Министр юстиции Александру Тэнасе подает в отставку

КИШИНЕВ, 11 мар – Sputnik. Место министра юстиции становится вакантным. О своей отставке заявил глава ведомства Александру Тэнасе.

Об уходе с должности и намерении завершить публичную карьеру Тэнасе сообщил на личной странице в социальной сети Facebook. Среди мотивов своего поступка он назвал нежелание подвергаться политическим нападкам.

"Самым лучшим решением в сложившейся ситуации стало мое намерение подать в отставку с должности министра юстиции в ближайшие дни", — написал Тэнасе.

Среди мотивов своего поступка он назвал отсутствие доверия населения. "Это в духе европейских ценностей, чтобы занятие любой государственной должности основывалось в первую очередь на доверии людей. Когда это доверие поставлено под угрозу, пусть и по необоснованным причинам, какой бы хорошей любая инициатива не была — она не даст результатов", — написал министр.

Ранее один из местных телеканалов обнародовал запись, по их предположению, телефонного разговора трехлетней давности Тэнасе, который в то время возглавлял Конституционный суд (КС) Молдовы, с молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном, на данный момент приговоренного к 18 годам тюрьмы за хищения. Бизнесмен, который тогда еще не был арестован, и глава КС обсуждали молдавское законодательство и банковскую систему, принятые в соответствии с требованиями ЕС законы.

Александру Тэнасе был назначен министром юстиции 10 января 2018 года.