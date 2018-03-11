В Тирасполе проведут акцию за участие в выборах президента России

В одном из главных городов Приднестровья готовится акция, призывающая приднестровцев-российских соотечественников принять участие в предстоящих 18 марта выборах президента Российской Федерации.

ТИРАСПОЛЬ, 11 мар – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе 12 марта состоится патриотическая акция "Вместе с Россией", посвященная выборам президента Российской Федерации. Ее проведут на площадке возле Дворца детско-юношеского творчества.

Инициаторами проведения акции выступили руководители общественных организаций.Главная ее идея — в желании поддержать проведение выборов в Приднестровье и призвать приднестровцев, владеющих российским гражданством, принять активное участие в них, выразив свое мнение на голосовании.

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Начало акции запланировано на час дня. После выступления представителей общественных организаций намечен молодежный флешмоб и концертная программа.