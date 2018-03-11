Financial Times: Кишинев обогнал Львов и Яссы по эффективности экономики

Столица Молдовы вошла в пятерку лучших среди городов среднего размера в европейском рейтинге.

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. В начале марта дочернее издание Financial Times, портал FDi Intelligence, опубликовал рейтинг европейских "городов будущего". На первом месте оказался Лондон, в топ-5 городов будущего также попали Дублин, Париж, Амстердам и Мюнхен.

Москва — на шестой строчке, зато российская столица возглавляет рейтинг самых привлекательных для инвесторов городов Восточной Европы.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Экономика Молдовы – взгляд без иллюзий

Неожиданно для многих Кишинев вошел в пятерку лучших городов среднего размера по параметру экономической эффективности. Cтолица Молдовы находится на третьем месте, уступая украинским Луганску и Николаеву. Вместе с тем Кишинев обогнал румынские Яссы и украинский Львов.

Рейтинг FDi Intelligence составлен по ряду параметров, которые включают в себя экономическую эффективность, экономический потенциал, человеческий капитал, легкость коммуникации и бизнес-климат.



