Как выглядел Кишинев в 1965 году с орбиты — фото со спутника-шпиона ЦРУ США

Пока жители столицы Молдавской ССР трудились и отдыхали, их город пристально рассматривали с космической орбиты американские разведывательные спутники.

КИШИНЕВ, 12 мар — Sputnik. Кишинев еще в 1965 году был объектом внимания американских военных спутников-шпионов. Об этом свидетельствуют снимки из рассекреченных архивов ЦРУ, где нашлись и фотографии столицы Советской Молдавии, сделанные с орбиты.

На фото ясно видно, как застраивался Кишинев, который лишь в 60-х годах полностью восстановился после разрухи военных лет. Хорошо заметно, как многоэтажное строительство "наступает" на будущий сектор Рышкановка, как формируются новые сектора города.

© Photo: Мой город Кишинёв Кишинёв, 24 сентября 1965 года (спутниковый снимок США)

К 1965 году уже были реконструированы и построены заново десятки заводов и фабрик, кишиневцы заселили десятки тысяч новых квартир. Был сдан в эксплуатацию Дворец молодёжи, Дом Советов, широкоформатный кинотеатр, появились новые парки и скверы, создано водохранилище площадью более 800 гектаров.

В то время, как ничего не подозревающие кишиневцы трудились и гуляли по улицам столицы Молдавии, с орбиты их город фотографировал бездушный орбитальный автомат, запущенный в рамках военно-космической программы США "Corona".

"Corona" была беспрецедентно масштабным проектом Управления по науке ЦРУ при поддержке ВВС США, предназначенным для слежки за наземными объектами потенциального противника, прежде всего СССР и Китая.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как выглядел старый железнодорожный вокзал Кишинева в 1940-х годах

В рамках программы, которая действовала до 1972 года, были запущены 144 спутника "KH" (сокращенное от "keyhole" — "замочная скважина"). Ими было сделано более 860 000 засекреченных снимков территории СССР, Китая и ряда других стран.

Парадоксально, но факт: благодаря этому эху "холодной войны" сегодня мы имеем возможность с высоты космической орбиты взглянуть, как жил и строился Кишинев в 1965 году.