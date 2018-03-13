Экипаж SMURD успешно доставил в Молдову 59-летнюю пациентку из Италии

По пути медики скорой помощи применяли методы интенсивной терапии, вся операция длилась 72 часа.

КИШИНЕВ, 13 мар — Sputnik. Экипаж SMURD, который принял 59-летнюю женщину, поступившую в больницу в Италии, сегодня вернулся в страну, сообщил генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Пациентка, гражданка Республики Молдова, на протяжении всего пути получала квалифицированную медицинскую помощь. Экипаж спецмашины провел интенсивную терапию, необходимую для больной.

В целом операция SMURD продолжалась 72 часа. К настоящему времени экипажи этой спасательной структуры успешно завершили 12 трансграничных операций.

Программа оказания неотложной медицинской помощи SMURD была запущена в Молдове в 2015 году. Проект финансирует Европейский союз в рамках сотрудничества трех стран — Румынии, Молдовы и Украины.