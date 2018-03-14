Прогнозы Нацбанка подтвердились: уровень инфляции сокращается

При этом цены на продовольствие, товары и услуги продолжают расти.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Уровень инфляции по итогам февраля упал до 5,4%, уменьшившись на 1,1%. Таким образом, подтвердился прогноз Национального банка Молдовы о том, что инфляция в стране продолжит снижаться.

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Вместе с тем, как сообщает Национальное бюро статистики, по сравнению с январем цены на продовольственные товары выросли на 0,3%, на непродовольственные товары – на 0,2%, общий индекс цен повысился на 0,2%, а цены на услуги населению поднялись на 0,1%.

В целом уровень инфляции в феврале по видам товаров составил: по продовольствию — 8,1%, по непродовольственным товарам – 2,8%, по услугам населению услуг – 4,7%.

По словам экспертов Национального банка, годовой уровень инфляции будет сокращаться и далее, и составит около 2,5% в последнем квартале 2018 года. Это серьезное уменьшение, напомним, что в декабре 2017 года инфляция составляла 7,3%.

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Однако уже ко второму кварталу 2019 года, как считает Нацбанк, инфляция снова вырастет и вернется в диапазон 5,0% ± 1,5%.