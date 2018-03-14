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Сейсмограф в работе

Комментарий сейсмолога: это самый сильный толчок с начала 2018 года

© Fotolia/ Petrovich12
В Молдове
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В минувшем году Молдова пережила 16 похожих землетрясений — надо ли опасаться сокрушительного катаклизма.

КИШИНЕВ, 14 мар – Sputnik. Землетрясение, которое ощутили жители Молдовы в среду, 14 марта, стало самым сильным с начала года и первым, выше 4 баллов по шкале Рихтера. Об этом Sputnik Молдова сообщил директор Центра экспериментальной сейсмологии при Академии наук РМ Иван Илиеш.

"В прошлом, 2017 году было зафиксировано 16 таких землетрясений с магнитудой выше 4 баллов,а в феврале были даже толчки силой 5 баллов", — сказал сейсмолог.

Ощутимее всего толчки чувствовались на юге и в центре Молдовы, в центр звонили в основном взволнованные жители южных районов Леова и Кагула, а также кишиневцы. По словам директора сейсмоцентра, причин для беспокойства у жителей Молдовы нет.

"Нет причин говорить, что нас ожидает что-то опасное, — заметил Иван Илиеш. – В целом сейсмологическая картина — в пределах нормы и даже несколько спокойнее, чем ожидалось".

Сейсмограф, фото из архива
CC BY 2.0 / lora_313 / Kilauea Seismographs
В Румынии произошло землетрясение, которое почувствовали в Молдове

По словам специалиста, в нашей стране докатившееся из Румынии землетрясение многие даже не заметили: "Толчки были у нас не сильнее, чем 2-3 балла, это примерно как проезд тяжелого транспорта возле стены дома. Люди не пострадали, посуда не разбивалась".

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Директор сейсмоцентра заметил, что многочисленные звонки жителей Молдовы после каждого землетрясения не только не мешают, но даже помогают работе сейсмологов.

"Обращения людей помогают нам составлять макросейсмическую картину. Мы заносим всю информацию в журнал и определяем сейсмическую интенсивность по городу — как себя чувствовали люди, пострадали постройки или нет", — сказал эксперт.

 

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Теги:
сейсмологи, Вранча, землетрясение, Румыния, Молдова
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