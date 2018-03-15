Конгениально: чтоб не засветиться на видео, украли камеры

Попытка жителей столицы уберечь свое имущество от кражи с помощью камер наблюдения не всегда помогает.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Редко можно встретить в Кишиневе офис, а если говорить о центре города, так и двор жилого дома, где не висела бы табличка "Внимание, ведется видеонаблюдение!".

Тотальная слежка недоверчивых граждан друг за другом, видеосъемка в магазинах, подъездах, на дорогах и даже на школьных экзаменах стала своеобразным символом нашего тревожного времени.

Но кто будет наблюдать за наблюдателями, и кто станет сторожить сторожей? Может быть, этот парадокс вспомнился следователям инспектората полиции столичного сектора Центр, которые разместили в Facebook видео с просьбой к пользователям сети — помочь опознать преступника.

Мужчина на видео разыскивается за кражу… двух камер наблюдения, которые он демонтировал во дворах жилых домов на улице А. Матеевича в Кишиневе. Общая стоимость похищенного составила 3000 леев. Полиция просит тех, кто узнал этого мужчину или знает, где он находится, позвонить по телефонам 079 777 787 или 902. Если вина подозреваемого будет доказана, ему угрожает штраф, отработка в пользу общества или тюремное заключение на срок до 4 лет.