Какова обстановка в Тирасполе во время голосования

Корреспонденту Sputnik рассказали в МВД Приднестровья, как охраняются в регионе избирательные участки, на которых проводятся выборы президента Российской Федерации.

ТИРАСПОЛЬ, 18 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Никаких нарушений у избирательных участков в Приднестровье не зафиксировано. Об этом корреспонденту Sputnik рассказали в пресс-центре МВД региона.

© Sputnik / Irina Leahova В Тирасполе на избирательных участках с утра наплыв желающих голосовать

"Все проходит в штатном режиме. Нарушений общественного порядка не зафиксировано. Правоохранительные органы продолжают нести службу охраны вокруг избирательных участков", — отметили в пресс-центре.

Как сообщал Sputnik ранее, все правоохранительные структуры Приднестровья переведены на усиленный режим несения службы. Заранее были проведены оперативно-профилактические мероприятия для стабилизации криминогенной обстановки, предупреждения и пресечения преступлений.

Как сообщили в МВД, специалисты Управления пожарной охраны проверили, соответствуют ли избирательные участки и прилегающие к ним территории правилам противопожарной безопасности, а с 12 марта помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану правоохранителей.

На улицах Тирасполя появились волонтеры

Рядом с избирательными участками можно встретить молодых ребят, одетых в синие жилеты с надписью "Волонтер" с соответствующими нагрудными знаками (бейджами).

Корреспонденту Sputnik стало интересно, какую добровольческую миссию исполняют ребята в день выборов, вместо того, чтобы отдохнуть в свой выходной день.

"Мы — своеобразные проводники для пожилых людей, также для тех, кто органичен в движении и нуждается в помощи, чтобы добраться до избирательного участка, сориентироваться, как ему пройти до него, преодолев возможные препятствия, выйти и зайти в транспорт", — рассказал студент, активист местной партии "Обновление" Александр Толоченко.

© Sputnik / Irina Leahova Голосование на выборах России в Тирасполе

По его словам, для него такого рода помощь — это способ проявить свою гражданскую позицию. Волонтерством Александр увлекается давно, но впервые участвует в добровольческой акции на выборах. Так же, как и его коллега, тоже студентка Оксана Плугарь.

© Sputnik / Irina Leahova ЦИК Приднестровья: делаем все, чтобы избирателям было комфортно на участках

"Когда я узнала, что могу стать волонтером, с большим удовольствием согласилась. Это возможность со стороны посмотреть, как будут проходить выборы. Кроме того, это стремление помочь обществу, пожилым людям, ведь у нас в регионе много пенсионеров. И свой выходной день хочется не просто потратить даром, а помочь людям", — поделилась она своим мнением.

"Мы способствуем тому, чтобы люди легче находили свободное место, быстрее получили бюллетень и проголосовали. Вот у меня был мужчина, который абсолютно ничего не видит, я провел его к члену комиссии, где он получил свой бюллетень, потом провел его к кабинке и он проголосовал, а затем опустил бюллетень в урну", — рассказал студент Дмитрий Николаев.

А вот, что говорят те, кому ребята-волонтеры оказывают помощь.

"Это очень приятно, что нас молодые люди проводят, объясняют, заботятся. У нас такого прежде не было. Это все, конечно, идет от России. Все хорошее мы берем от нее", — уверена Галина Дорожняк.

"Молодой человек предложил руку, когда я выходила с избирательного участка. Было приятно. У нас вообще очень хорошая молодежь. Я — инвалид уже 20 лет, и когда я иду из магазина, с тележкой спускаюсь, молодые люди всегда подают руки и берут сумки", — рассказывает Зоя Сауленко.

Голосуют и в ненастье

Те, кто сегодня не мог пойти на выборы своим ходом, могут проголосовать из дома. Как рассказал корреспонденту Sputnik заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации в Тирасполе Максим Степанов, список желающих проголосовать по необходимости на дому увеличился.

"До вчерашнего дня на голосование дома записалось всего пять человек. Сегодня уже перевалило за 20. Люди увидели, что гололед, особенно пожилые люди, пенсионеры решили не рисковать и активно дозваниваются или через своих знакомых представителей подают заявки на голосование дома. Постараемся охватить всех, кто подал запрос до конца голосования", — подчеркнул он.

© Sputnik / Miroslav Rotari Где в Молдове можно проголосовать на выборах президента России

Наблюдатели отмечают, что никаких эксцессов на участках не зафиксировано.

В Приднестровье на данный момент проживает более 200 тысяч граждан РФ, из которых около 190 тысяч с правом голоса, то есть те, кто достиг возраста голосования.

Всего в регионе будет открыто 24 избирательных участка, что на два больше, чем на выборах в Госдуму РФ в 2016 году. В Тирасполе — десять, в Бендерах — шесть, по два — в Рыбнице и Дубоссарах, по одному — в Днестровске, Григориополе, Слободзее и Каменке. Голосование пройдет с 08.00 до 20.00 18 марта 2018 года.