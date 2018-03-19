В апреле спасателям и пожарным выдадут первые семь служебных квартир

Это - первый опыт МВД в области частно-государственного партнерства.

КИШИНЕВ, 19 мар — Sputnik. В понедельник, 19 марта, в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) был представлен проект, который должен обеспечить сотрудников ведомства служебными квартирами.

После презентации проекта выступил министр внутренних дел Александру Жиздан, который сообщил, что эта инициатива в рамках частно-государственного партнерства, стала первым опытом подобного рода для МВД.

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По словам организаторов презентации, первые семь квартир будут выданы сотрудникам инспектората по чрезвычайным ситуациям уже 5 апреля, к профессиональному празднику – Дню спасателя.

В рамках договора о частно-государственном партнерстве ГИЧС должен получить 54 служебных одно-и двухкомнатных квартиры, а на первом этаже здания предусмотрен спортивный зал. Согласно проекту, жилой дом по улице Г. Асаки, 69/2, должен быть сдан в эксплуатацию в 2019 году.