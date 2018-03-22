Популярный певец Дан Балан обзавелся собственным островом

КИШИНЕВ, 22 мар — Sputnik, Иван Бурзум. Остров в океане, знойные девушки, песни под гитару и летнее настроение. Вот коротко о том, что вошло в новый клип популярного молдавского исполнителя Дана Балана.

© Sputnik/ Алексей Даничев Дан Балан: в Бухаресте правительство хотело нашего воссоединения

Похоже, после прошлогодних съемок видео на песню "Наше лето"(совместно с Верой Брежневой) Балан серьезно "заразился" идеей обзавестись своим островом- напомним, прежнюю романтичную историю артисты сняли на итальянской Эльбе. И вот мечты стали реальностью.

У Дана Балана появился свой остров. Речь идет, конечно же, о декорациях, которые удачно его имитируют.

"Мы по всей планете искали особый остров, непохожий на другие. Поиски не увенчались успехом, поэтому мы создали свой, с нуля", — уточнил Балан в соцсетях.

Музыкальные критики отметили, что песня Allegro Ventigo станет хитом нынешнего лета. Хотя сама композиция получилась немного слабее другого летнего шлягера — Lendo-Kalendo. Зато в новом клипе больше позитива и больше девушек.