"Медицинский туризм": каких врачей посещают иностранцы в Молдове

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik, Елена Сибова. "Солнечная Молдавия" — именно так называет нашу страну большинство иностранцев. Славящаяся, по их мнению, производством высококачественного вина, страна теперь привлекает не только желающих попробовать алкогольный напиток, но и поправить здоровье.

Стоимость услуг стоматологов, косметологов, пластических хирургов и других врачей для большинства граждан республики слишком высока. Для иностранцев молдавские цены весьма доступны. Вот почему в Молдове все более популярным становится "медицинский туризм".

"У нас уже есть практика в этом направлении. Есть даже компании, которые работают только в этом направлении. Причем, приезжают гости не только к стоматологам, пластическим хирургам или к косметологам, но и к другим специалистам» — рассказала в интервью корреспонденту Sputnik директор одного из туристических агентств Кишинева Прасковья Кулева.

По ее словам, на данный момент процент туристов, приезжающих с целью медицинского обследования не так велик, и составляет всего 5-8% от общего числа туристов, однако, эксперты уверены, что этот показатель будет расти.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как реанимировать молдавский туризм и превратить Кишинев в сказку

"Это очень перспективное дело. Врачи у нас все высококвалифицированные, работу выполняют качественно, да и цены приемлемые. Важно правильно это рекламировать. В Словению, например, европейцы едут целыми автобусами, чтобы пройти определенные медицинские процедуры", — подчеркнула Кулева.

Несмотря на то, что эксперты оценивают "медицинский туризм", как явление положительное, возникает вопрос — в случае, если количество иностранцев, приезжающих на медицинские процедуры в Молдову будет расти, не приведет ли это к тому, что местным жителям записаться на аналогичные процедуры будет труднее?

"Как правило, записи идут на месяцы вперед. Речь не идет о каких-то срочных операциях. Это процедуры, которые можно и полгода ждать, пока не появиться свободное место. Тем более, иностранцы, как правило, пользуются услугами только частных клиник, в то время как местные жители в основном посещают районные поликлиники", — заключила эксперт.

Кулева считает, что такое направление как медицинский туризм будет оказывать только положительное влияние на развитие Молдовы. Так, из маленькой незаметной страны, о которой во многих других государствах даже не слышали, Молдова может превратиться в страну, известную каждому европейцу, и не только.