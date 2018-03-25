Цена молдавского диплома: могут ли выпускники работать за границей

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik, Елена Сибова. После окончания двенадцати классов и успешной сдачи экзаменов на степень бакалавра, каждый вчерашний школьник обязательно задумывается: какой выбрать университет, какую специальность, получать ли образование в Молдове или за границей?

Сомнения по поводу последнего, зачастую, вызваны неуверенностью абитуриентов в том, что после окончания молдавского ВУЗа, они смогут работать по специальности не только в республике, но и за ее пределами.

Так какую же ценность представляет собой молдавский диплом о высшем образовании, и стоит ли предоставлять его работодателю при трудоустройстве в других странах?

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Какие молдавские дипломы о высшем образовании признает Евросоюз

"Мы соответствуем абсолютно всем требованиям, которые выдвинуты европейскими университетами, для того, чтобы наши выпускники потом могли трудоустроиться в любой европейской стране. Дипломы всех молдавских высших учебных заведений признаны, я думаю, во всем мире. Большинство студентов, окончивших цикл лиценциата спокойно, без всяких преград продолжают учебу за рубежом, что говорит о том, что наши дипломы признают", — завил ректор Экономической Академии Молдовы Григорий Белостечник.

По словам собеседника, несмотря на то, что многие работодатели обращают внимание лишь на наличие диплома как такового, некоторые из них могут настоять на дополнительной сдаче недостающих предметов.

"Существуют лишь определенные нюансы в некоторых странах. Например, в Италии не просто смотрят на наличие диплома, а еще на то, какие предметы изучались, и какое количество часов. В случае если есть разница с итальянской системой, или, если не изучался какой-то предмет, который есть в Италии, но нет у нас, нашим выпускникам нужно лишь сдать эту разницу. Такие случаи были и в Канаде, и даже в Румынии, но в остальном, трудоустроиться с нашим дипломом за границей не составляет труда", — отметил Белостечник.

По словам эксперта, то, что молдавские студенты после окончания учебы могут легко устроиться на работу в России, странах Евросоюза, или любых других государствах — хорошо, однако это приводит и к тому, что в Молдове наблюдается серьезный отток высококвалифицированных специалистов.

Несмотря на то, что Болонская система открыла немало возможностей для студентов, ожидания на ее счет не оправдались.

"Мы ожидали гораздо большего от Болонской системы. Тогда это было правильным решением, это была реформа образования, нам пришлось долго адаптироваться к такой системе. Это позволило многим студентам прервать обучение после третьего года по окончанию цикла лиценциата, и пройти второй цикл спустя некоторое время. Но мы ожидали, что гораздо больший процент студентов будет проходить второй цикл обучения, однако этого не случилось. И сейчас, большая часть выпускников лиценциата заканчивает процесс обучения на этом этапе", — заключил Григорий Белостечник.

Так, забывая про образование, и уезжая за границу на неквалифицированную работу, молодые люди думают, что там даже на самой низкооплачиваемой вакансии смогут заработать больше, чем став высококвалифицированным специалистом в Молдове. Однако, следует понимать, что получив образование у себя на родине, которое также соответствует европейским стандартам, можно найти подходящую работу как в республике, так и за ее пределами.