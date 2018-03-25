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Врачебная ошибка или случайность: почему обвинять в халатности стало модным

© Fotolia/ VILevi
В Молдове
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Только в Молдове пациенты так яростно обсуждают медработников, уверенна собеседница Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik, Елена Сибова. На протяжении многих лет считалось, что врач пользуется особым статусом в любом обществе. Еще бы, человек спасает жизни. Мнение врача всегда высоко ценилось, никто и не задумывался усомниться в его словах. Однако ситуация эта серьезно изменилась в последние годы.

Все чаще на страницах социальных сетей можно увидеть гневные тирады пользователей, обвиняющих врачей в халатности или плохом обращении с пациентами. Рассказывающие об ужасных последствиях лечения, или недостаточно тщательном обследовании, все как один твердят о безалаберности медицинских работников.

Так в чем причина? Действительно ли врачи стали менее профессиональны, а их отношение к работе стало халатнее, или же все-таки пациенты перестали уважать профессию врача, не учитывая то, в каких условиях им приходится работать. 

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© Facebook / smokefreeukraine
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Доцент школы менеджмента общественного здоровья Родика Грамма высказала мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что не всегда негативные последствия лечения говорят о врачебной халатности или ошибке.

"Никто не смотрит в суть проблемы. У нас главное — кого-то наказать, найти виновного и свалить на него всю ответственность. К сожалению, в стране нет закона, который бы мог защитить в таком случае врача, выяснил бы, почему произошла данная ошибка, и при этом, компенсировал бы ущерб пациенту", — говорит Родика Грамма.

Эксперт также отметила, что в медицине, как и в любой другой отрасли можно встретить непрофессионалов, не относящихся серьезно к своей работе.

"Я действительно не исключаю случаи халатности среди врачей, но когда начинаются вот эти массовые обсуждения врачебной деятельности в социальных сетях — это ведет только к унижению профессии. Складывается впечатление, что у нас две воюющие стороны — врачи и пациенты. Нигде больше в мире вы не увидите, чтобы так негативно обсуждали медицинских работников, по-моему, сейчас это просто стало модным", — заключила Родика Грамма.

По мнению Граммы, принятие закона, который бы точно классифицировал врачебные ошибки и мог в таких случаях либо наказать, либо защитить врача не поможет решить существующие проблемы, считают эксперты. В данном случае необходимо менять всю систему здравоохранения, считает эксперт. 

Операция на позвоночнике
© Sputnik/ Варвара Гертье
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По словам собеседницы, в стране наблюдается серьезный отток высококвалифицированных медицинских работников. На данный момент в некоторых населенных пунктах Молдовы численность врачей уже не доходит даже до 50% от нужного количества. Поэтому, прежде чем наказывать или обвинять в чем-либо медицинских работников, следует создать все необходимые для их работы условия, что уже могло бы способствовать снижению числа врачебных ошибок или халатного отношения к работе.

 

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Теги:
права пациентов, врачи, врачебная клятва, больница, халатность, Родика Грама, Молдова, Общество
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