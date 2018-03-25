На час вперед: чем опасен переход на летнее время

Изменение циркадных ритмов может не просто привести к проблемам сна, но даже к депрессии.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. В ночь с 24 на 25 марта Молдова снова перешла на летнее время. Соответствующее распоряжение ранее было подписано в правительстве. Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году. В Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года.

В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 странах из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

И, хотя, многие заявляют, что переход на летнее время поможет более продуктивно использовать свой день, ученые не раз приходили к выводу, что это негативно сказывается на здоровье. Изменение циркадных ритмов (биологические часы человека) может не просто привести к проблемам сна, но даже к депрессии.

Чтобы привыкнуть к новому режиму, необходимы как минимум несколько дней. Поэтому, в течении пары суток после перевода часов, человек может быть нервным и раздражительным.

Кроме того, сбой биологических часов может привести к нарушениям сердечно-сосудистой системы.

© Sputnik / Rodion Proca Молдова переходит на летнее время: как правильно переводить часы

Для того, чтобы легче перенести этот период, необходимо подготовить организм заранее, начав просыпаться и ложиться спать на час раньше.

Стоит отметить, что Российская Федерация отказалась от перевода часов еще в 2014 году, перейдя на постоянное зимнее время.