Как у интернет-мошенников может оказаться ваш номер телефона

Помните: даже, если вы удалили страницу в социальных сетях где оставили свои контакты, эта информация все равно сохраняется в Интернете.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik, Елена Сибова. Стремительно развивающиеся технологии и социальные сети, безусловно, открывают новые возможности перед пользователями ПК, всячески облегчая им жизнь при помощи новейших функций сети Интернет. Однако это не только стало незаменимой платформой для обычных пользователей, но и расширило границы деятельности интернет-мошенников.

Так, не желая отставать от модных трендов, мы публикуем в сети как можно больше информации о себе: фотографии, адреса, даты ближайшего отпуска, и даже номера телефонов, которые потом могут попасть в руки мошенников. Выставляя личную информацию на всеобщее обозрение, мы не задумываемся о том, что потом она может быть использована против нас.

В итоге, когда на наш телефон начинают приходить сообщения странного содержания, мы задаемся вопросом — "Как наш номер мог попасть в руки мошенников?".

На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил специалист в области информационной безопасности Константин Склифос.

"Как правило, телефонные номера вскрываются целыми базами. Например, компании, которые проводят соцопросы — откуда у них номера телефонов? Первый вариант — это получение информации через инсайдеров. Помимо этого, может быть открытая продажа данных. И последний вариант — это взлом компаний, владеющих базами мобильных номеров", — отметил Константин Склифос.

Следует понимать, что если ваш номер мог попасть к той же компании, проводящей соцопросы, с таким же успехом он может попасть и к злоумышленникам.

© Sputnik/ Игорь Руссак Все мобильные абоненты Молдовы – под угрозой ограбления

Эксперт также подчеркнул, что необходимо тщательно обдумывать стоит ли выставлять тот или иной пост, так как удалить эту информацию потом будет невозможно.

"Не стоит надеяться, что вы сможете удалить свою страницу в социальной сети или какие-то отдельные посты, когда захотите. Даже, если вы удалили страницу, информация о ней все равно останется в интернете. Стереть информацию полностью не получится, она все равно останется в каких-то архивах", — подчеркнул собеседник.

Конечно, для того чтобы полностью обезопасить себя от кражи своих персональных данных нужно, наверное, полностью отказаться от использования социальных сетей. Но, так как они уже давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека, стоит просто тщательнее обдумывать, какую информацию о себе можно выложить в интернет.