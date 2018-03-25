Когда ждать тепла: точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 марта

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в Молдове, а также народные приметы и традиции.

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день в Молдове будет ясным и без осадков. На протяжении суток ожидается, что температура будет колебаться от минус 6 до плюс 5 градусов. В ночные часы столбик термометра опустится до минус 10 градусов.

Повышенная влажность. Ветер южно-восточный, скорость порывов составит 3-8 метров в секунду.

В понедельник, 26 марта, возможен снег. Температура воздуха будет колебаться от минус 8 до плюс 6 градусов. Ветер также южно-восточный, но немного слабее. Скорость порывов ветра 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижено.

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Праздники и народные приметы

Сегодня народный праздник Феофанов день. Раньше в этот день, в виде угощения, птицам бросали конопляные и льняные семена. Особую заботу в этот день проявляли к лошадям, чтобы не заболели: "Если на Феофана лошадь заболеет, то все лето будет болеть".

Сход снежного покрова. Полное оттаивание почвы. Посев в грунт семян редиса. Коли на муравейниках снег начинает таять с южной стороны, значит лето будет коротким и холодным.