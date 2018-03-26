За неделю молдо-румынскую границу пересекли почти 70 тысяч человек

Таможня опубликовала отчет за неделю – сотни миллионов леев в госбюджет, десятки попыток провезти контрабанду.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Более 430 миллионов леев перечислила в государственный бюджет Таможенная служба в период с 19 по 25 марта. За это время таможенники обработали 8 946 деклараций.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план

По сообщению пресс-центра Таможенной службы, за минувшую неделю было составлено 52 протокола о нарушениях и взыскано более 162 тысяч леев в виде штрафов.

Поток граждан, пересекающих границу, не ослабевает. За неделю зафиксировано более 68 тысяч переходов границы. Как всегда, дорожный трафик сильнее всего на молдо-румынской границе, а основная нагрузка приходится на пропускные пункты Леушень и Скулень — 13 и 11 тысяч, соответственно.

Насколько загружены таможенные пункты, можно проверить онлайн на сайте Таможенной службы. Там же транслируется картинка с видеокамер, установленных на пропускных пунктах.