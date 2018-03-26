17:13 26 Марта 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
таможня Скулень

За неделю молдо-румынскую границу пересекли почти 70 тысяч человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
Получить короткую ссылку
47 0 0

Таможня опубликовала отчет за неделю – сотни миллионов леев в госбюджет, десятки попыток провезти контрабанду.

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Более 430 миллионов леев перечислила в государственный бюджет Таможенная служба в период с 19 по 25 марта. За это время таможенники обработали 8 946 деклараций.

Вячеслав Ионицэ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Эксперт: как в 2017 году налоговая и таможня перевыполнили план

По сообщению пресс-центра Таможенной службы, за минувшую неделю было составлено 52 протокола о нарушениях и взыскано более 162 тысяч леев в виде штрафов.

Поток граждан, пересекающих границу, не ослабевает. За неделю зафиксировано более 68 тысяч переходов границы. Как всегда, дорожный трафик сильнее всего на молдо-румынской границе, а основная нагрузка приходится на пропускные пункты Леушень и Скулень — 13 и 11 тысяч, соответственно.

Насколько загружены таможенные пункты, можно проверить онлайн на сайте Таможенной службы. Там же транслируется картинка с видеокамер, установленных на пропускных пунктах.

По теме

Контрабанду на треть миллиона леев изъяли таможенники за четыре дня
Страсти на таможне: как КПП в Молдове не работал девять дней
Поляк хотел "купить" молдавского таможенника
Теги:
таможня, граница, госбюджет, Молдова
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
    Слишком рискованно

    Полиция безопасности Латвии в ежегодном докладе объяснила, почему предлагала аннулировать или не выдавать виды на жительство иностранцам.

  • Терминал СПГ Independence в Клайпеде, 27 октября 2014 года
    Газ и политика

    Литва рассчитывает сотрудничать с США в поставках СПГ в Латвию и Эстонию. О чем договорились Минэнерго республики с Госдепом в Вашингтоне?

  • Первое занятие Русский по субботам
    Правила русского

    В Таллиннском университете состоялось первое из трех занятий "Русский по субботам" для тех, кто хочет повторить правила русского языка перед Тотальным диктантом.

  • Политический эксперт Семен Уралов
    Время перемен

    Политический эксперт рассказал о том, какие изменения необходимо провести в отношениях Беларуси и России.

  • Презерватив фирмы Аиисис изображением грузинской царицы Тамар
    Сомнительный креатив

    Грузинские презервативы вызвали акцию протеста у здания парламента в Кутаиси: митингующие потребовали защитить религиозные и национальные чувства граждан.

  • Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом
    Разыскивается вредитель

    По тысяче рублей за килограмм будут приниматься у населения Абхазии мраморные клопы для научных исследований в НИИ России.

  • Последствия сильного ветра в Гедабекском и Дашкесанском районах
    Разгул стихии

    Снесенные крыши, поваленные вековые деревья и рекламные щиты, оборванные линии электропередач - таковы последствия шквального ветра в Азербайджане.

  • Штаб военной базы ЮВО
    На страже порядка

    Подразделения военной полиции будут созданы на 102-ой российской военной базе в Армении. Зачем их формируют, и кто войдет в их состав?

  • Стакан на столе
    "Злостная дезинформация"

    Рассылку, предупреждающую о якобы плохом качестве питьевой воды и мяса в Восточном Казахстане, назвали попыткой ввести людей в заблуждение.

  • Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Архивное фото
    Оборотень в погонах

    В Бишкеке задержан боец специального отряда быстрого реагирования ГУВД Чуйской области по подозрению в разбойном нападении на граждан Пакистана.

  • ЛЭП
    Без света

    Боевики радикального движения "Талибан" подорвали опору линии электропередачи на севере Афганистана, оставив Кабул без таджикского электричества.

  • Города Мира. Ташкент
    Радикальное неучастие

    Почему делегация радикального движения "Талибан" не будет участвовать в конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пройдет в Ташкенте?

  • Цветы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»
    Кемеровский Беслан

    Пожар в торговом центре Кемерова, в результате которого погибли более 60-ти человек, в том числе дети, сравнили с трагедией в Беслане.

  • Выдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
    Слишком рискованно

    Полиция безопасности Латвии в ежегодном докладе объяснила, почему предлагала аннулировать или не выдавать виды на жительство иностранцам.

  • Терминал СПГ Independence в Клайпеде, 27 октября 2014 года
    Газ и политика

    Литва рассчитывает сотрудничать с США в поставках СПГ в Латвию и Эстонию. О чем договорились Минэнерго республики с Госдепом в Вашингтоне?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Сотрудники пожарной охраны МЧС борются с пожаром в торговом центре Зимняя вишня! в Кемерово.
Трагедия в Кемерово: погибли 64 человека
Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП
Пожар в Кемерово: кадры с места ЧП
Городское и сельское население Молдовы
Сколько городских и сельских жителей насчитывается в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться