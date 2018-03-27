За два дня почти вся семья из города Сорока погибла в автокатастрофах

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. То, что случилось на дороге с семьей уроженцев города Сорока, заставляет вспомнить фильмы ужасов о проклятии, которое преследует отдельно взятую семью. Все ее члены, кроме матери семейства, погибли в двух автокатастрофах, которые одна за другой произошли в Российской Федерации.

© Sputnik/ Vladimir Polusatov В Воронежской области в автокатастрофе погиб гражданин Молдовы

Сначала в аварию попал автомобиль, в котором возвращались в Молдову из России муж, жена и их дочь. Сидевший за рулем мужчина, совершая обгон, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком. Лобовой удар на месте убил мужчину, а его жена и 18-летняя дочь были отправлены в больницу, девушка впоследствии скончалась.

В этой семье было еще и двое взрослых сыновей, которые работали в Азербайджане. Узнав о случившемся, охваченные горем мужчины тут же выехали на место происшествия. Однако по дороге и они попали в автокатастрофу, и оба погибли. Одному из мужчин было 27 лет, второму – 22 года.

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Так дорожно-транспортные происшествия истребили целую семью. Выжившая женщина, которую забрали родственники, по их словам, еще не знает о произошедшем. Близкие опасаются, что она может потерять рассудок, когда узнает, что погиб не только муж, но и все ее дети.

Как сообщают местные СМИ, тела всех погибших доставлены в город Сорока.