Пограничники поймали трех вооруженных нарушителей, их выдали следы на снегу

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Три гражданина Молдовы попали в поле зрения правоохранительных органов за то, что находились в приграничной зоне без разрешения и с нелегальным охотничьим оружием. Инцидент произошел на участке "Брынза" южного управления Пограничной полиции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в индийском кино: задержанный удивил пограничников Молдовы

Охотники были задержаны недалеко от села Вадул луй Исак, района Кагул. Пограничник заметил на снегу следы, которые шли от линии границы вглубь страны. Незадолго до этого среди виноградников были замечены трое мужчин.

Увидев пограничников, нарушители не пали духом, а грамотно бросились в бегство, удирая в разных направлениях. Удалось задержать одного из них, жителя села Вадул луй Исак, 42 лет. При нем находилось охотничье ружье калибра 16 мм и несколько патронов, причем никаких документов на оружие "охотник" предъявить не смог.

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За нарушение режима границы на него был наложен штраф в размере 12 условных единиц. В ходе расследования была установлена личность и остальных двух мужчин, которые после установления степени их вины будут также привлечены к ответственности.