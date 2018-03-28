Зачем российских дипломатов выслали из Молдовы

Три российских дипломата будут высланы из Молдовы в знак солидарности с рядом западных стран из-за "дела Скрипаля". Об этом заявило Министерство иностранных дел и европейской интеграции в Кишиневе, чем привело в смущение всякого здравомыслящего гражданина.

Напомню, что несколько ранее ряд стран ЕС, а также США, Канада, Австралия, Украина и несколько других государств заявили о высылке российских дипломатов. А теперь в этом списке среди стран-членов НАТО и Евросоюза гордо сияет Молдова. И по этому поводу к нашему министерству иностранных дел возникает целый мешок вопросов.

Примерно такие же вопросы часто задают детям разгневанные мамаши, и начинаются они обычно со слов "А если все прыгнут, ты тоже прыгнешь?"

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: высылка дипломатов РФ из Молдовы - антироссийская провокация

Заметим, что даже среди государств Евросоюза массовую высылку дипломатов поддержали далеко не все, около двух третей из государств-членов ЕС. У остальных нашлись свои причины для того, чтобы не обострять и не усугублять. Да что Евросоюз, даже не все страны-члены НАТО присоединились к этой кампании.

А мы, значит, прыгнули.

Тревожит не только сам факт, что МИДЕИ своими действиями рискует втянуть Молдову в новый виток конфронтации с Россией. Удивляет неподдельный и какой-то нездоровый энтузиазм, с которым это делается.

Как известно, страны, "выразившие солидарность" с Великобританией, выслали по разному числу дипломатов. Но результату США, где объявили персонами нон-грата несколько десятков сотрудников дипмиссии, никто на континенте и близко не подошел.

© Sputnik / Miroslav Rotari Румынский политолог о высылке дипломатов РФ: в Молдове скоро выборы

В европейском варианте этот демарш носил отчетливо ритуальный характер. Члены НАТО и Евросоюза — Испания, Нидерланды, Дания и Италия выслали по два российских дипломата. Хорватия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния — по одному.

Простите за шутку в серьезной ситуации, но здесь просто напрашивается цитата из бессмертных "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова: "Подавали не то чтобы мало, но как-то невесело".

А вот в Кишиневе выслали не одного, не двоих, а сразу трёх (!) сотрудников российской дипмиссии. Прямо видишь эту картину, как МИДЕИ Молдовы, отчаянно расталкивая локтями всякие там Италии и Испании, отпихивая вежливые прибалтийские демократии, рвется в первые ряды с криком: "А ну-ка, подержите мое пиво! А вот я вам всем сейчас покажу, как надо!"

Вот уж, действительно, люди не останавливаются на полумерах. Наше МИДЕИ, по всей видимости, решило выступить в роли хилого мальчика, который очень хочет быть принятым в компанию больших и сильных детей. И если все прыгают со второго этажа, то этот прыгнет с пятого.

И там, где другие набьют по шишке, он сломает себе обе ноги.

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