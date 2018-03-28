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Метеорологи объявили новый "желтый код", всей Молдове угрожают наводнения

© Photo: pixabay
В Молдове
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Необычно сильные весенние снегопады спровоцировали опасность затопления территорий в бассейнах рек и водохранилищ.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Обильные мартовские снегопады обернулись новой опасностью. Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый "желтый код".

Как предупреждают гидрологи, в связи с потеплением и таянием снега уровень вод в малых реках поднимется на 0,5 метра — 1 метр, возникнет опасность наводнений. Экономическим агентам, которые владеют водохранилищами, необходимо обратить внимание на состояние плотин, заявила метеорологическая служба.

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© Sputnik/ Юрий Шестопалов
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Также, в связи с паводками на всем протяжении Дуная, продолжится повышение уровня воды в районе торгового порта Джурджулешть, сохраняется опасность наводнений и подтопления. В случае изменения интенсивности прогнозируемых явлений, Гидрометеорологическая Служба уточнит предупреждение.

По сообщению метеорологов, в ближайшие дни потепление продолжится, границы температур будут находиться в пределах между +8 и +18 градусами по Цельсию.

Cod galben de ploi și vânt
meteo.md
Молдове угрожают наводнения, метеорологи объявили желтый код

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Теги:
желтый код, наводнение, погода, Государственная гидрометеорологическая служба, Молдова
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