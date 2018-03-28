Страшно курить — в Кишиневе начали продавать сигареты с пугающими рисунками

В магазинах появились первые пачки сигарет с ужасающими фото, которые должны отвратить курильщиков от потребления табака.

КИШИНЕВ, 28 мар — Sputnik. Некоторые курильщики теперь вынуждены подумать дважды, чтобы купить пачку сигарет. В магазинах и киосках появились первые пачки сигарет с рисунками и фотографиями, которые наглядно демонстрируют последствия табакокурения.

Выглядят эти фото довольно страшно. На иллюстрациях показаны поражения внутренних органов такой, например, болезнью, как рак горла и легких. Но и это не останавливает особенно заядлых потребителей табачных фабрик.

© Sputnik/ Александр Кряжев Новые методы борьбы с курением будут введены с 1 января

"Я курю уже почти семь лет, и согласен, что изображения на сигаретах соответствуют действительности. Я не собираюсь бросать курить, но думаю уменьшить число сигарет, которые выкуриваю в день, с пяти-шести до двух-трех, сказал корреспонденту Sputnik Moldova один из курильщиков, купивших новую пачку.

Новые правила продажи сигарет вступили в силу с 1 января. Новыми мерами по ограничению возможностей для курения власти надеются улучшить здоровье населения и снизить уровень заболеваемости раком, диабетом и респираторными заболеваниями.