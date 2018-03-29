Срок действия биометрических паспортов продлили, а группу крови убрали

Из документов, удостоверяющих личность гражданина Молдовы, исчезнет группа крови, а биометрические паспорта будут действительны 10 лет вместо нынешних семи.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Депутаты на очередном заседании в четверг утвердили в окончательном чтении поправки, согласно которым упоминания о группе крови будут изъяты из удостоверения личности гражданина Молдовы, а также из заграничного, дипломатического и служебного паспортов.

Другое изменение касается продления срока действия паспорта гражданина Республики Молдова с семи до 10 лет для граждан, достигших 16 лет.

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Кроме того, законом предусмотрена выдача электронного удостоверения личности с цифровой подписью. Срок его действия составит 10 лет.