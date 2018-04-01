У экспертов нет ответа о качестве стройматериалов, ввозимых в Молдову

Торговые центры - одни из самых проблемных объектов для пожарных. Нередки случаи, когда строители используют дешёвые материалы и даже без сертификатов качества.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Одной из причин страшной трагедии в Кемерово стало плохое качество стройматериалов, которые использовались при возведении торгового центра "Зимняя вишня".

© Sputnik / Evghenii Panasenco В нескольких ТЦ в Кишиневе прошли проверки

О том, проводятся ли проверки качества стройматериалов Sputnik рассказал начальник отдела реагирования Департамента чрезвычайных ситуаций Олег Малашевский.

"Чтобы не произошло подобной трагедии, и чтобы пластик, а также стены не горели моментально быстро, как спички, необходимо, понимать: качество материалов играет важную роль при минимизации рисков возникновения пожара. Ведь, для того, чтобы возник пожар, необходим источник возгорания, и определенные условия. Конечно, при сильном пожаре выделяются токсичные вещества. Но если исключить возможность поджога, все материалы должны проходить сертификацию, и только потом использоваться при строительстве и монтаже того или иного оборудования", — отметил Малашевский.

Опытные спасатели отмечают, что дым и самые токсичные газы всегда находятся наверху. Поэтому в во время ЧП передвигаться следует только на четвереньках или ползком, закрывая рот по возможности мокрой тканью. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами, потому что лифт может в любой момент остановиться. Люди останутся заблокированными, и до них спасатели доберутся очень нескоро.

По словам пожарных, торговые центры, это, как правило, одни из самых проблемных объектов. Дело в том, что нередки случаи, когда меры противопожарной безопасности подгоняют под нормативы, а также используются дешёвые стройматериалы и даже без сертификатов.

Трагедия в Кемерово, унесшая жизни 64 человек, большинство из которых — дети, потрясла не только Россию, но и весь мир. Одной из причин возникновения пожара стала преступная халатность администрации, а также строителей.

В воскресенье, 1 апреля, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева>>>>