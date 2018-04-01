"А вы с утра уже пьете?" - Галкин показал, как его встретили в Кишиневе

Известный юморист попытался подколоть персонал гостиницы, в которой он остановился, но получил достойный ответ.

КИШИНЕВ, 1 апр — Sputnik. Российский юморист Максим Галкин, который выступил 31 марта c концертом в Кишиневе, разместил в социальных сетях короткий ролик. На видео артист запечатлел настоящее молдавское гостеприимство.

Прямо в фойе гостиницы, где остановился артист, его встретили с хлебом и вином. Такая картина немного удивила Галкина. Утро, калач и бокалы с красным вином. Разумеется, юморист не удержался и задал вопрос портье: "А вы с утра в Молдове пьете?"

— Только по выходным, — не сконфузились те.

В ролике видно, что у всех участников этого диалога было хорошее настроение.