Sputnik Молдова уверенно лидирует в Топ-10 интернет-СМИ страны

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Уважаемые читатели, мы рады сообщить, что вас стало еще больше, и наша аудитория продолжает расти. По данным измерителя сетевой аудитории Gemius, который подвел итоги февраля, Sputnik продолжает уверенно лидировать в рейтинге десяти самых читаемых и популярных интернет-изданий Молдовы.

Мы удерживаем первое место, обгоняя "серебряного призера", — одного из частных телеканалов республики.

ТОП-10 Интернет-СМИ Молдовы

В феврале число уникальных пользователей сайта Sputnik Молдова выросло на 5,5%, а это целых 14 тысяч 303 новых читателей! Теперь уже 15% аудитории в нашей стране узнают у нас новости Молдовы и всего мира, знакомятся с мнениями экспертов, слушают передачи радио Sputnik, отсматривают самые интересные фото и видео со всего мира.

Спасибо за то, что вы с нами, дорогие друзья! Когда вам интересно, то это высшая оценка нашей работы, и это нас очень сильно мотивирует. Читайте Sputnik, мы вас любим!

Gemius – один из ведущих концернов в области рейтингов интернет-СМИ. В 30 странах результаты замеров Gemius считаются официальной информацией всеми участниками медиа-рынка как объективное и независимое исследование по изучению популярности издания среди интернет-аудитории.