В Иерусалиме сошел Благодатный огонь, вечером его доставят в Молдову

Каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит чудо - схождение Благодатного огня. В этом году Светлое Воскресение Христово весь православный мир будет праздновать 8 апреля.

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Благодатный огонь появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме, в том числе делегации Митрополии Молдовы, которую возглавляет Митрополит Владимир.

Привезёт святыню самолёт из Иерусалима, который, согласно графику, должен приземлиться в Кишинёве в 19 часов. Из аэропорта, сопровождаемый двумя спецмашинами и десятками патрульных полицейских на мотоциклах, огонь доставят в Кафедральный собор Кишинева.

В Великую субботу со всего мира к Храму Гроба Господня стекаются десятки тысяч паломников, чтобы умыться его благодатным светом и получить Божье благословение.

© Sputnik/ Alexander Imedashvili Благодатный огонь

Величайшее чудо с волнением ожидают не только православные христиане, но и представители самых разных конфессий.

На протяжении многих сотен лет люди стараются понять – откуда берется Благодатный огонь. Верующие уверены, что это настоящее чудо – Божий дар людям. Ученные с таким утверждением не согласны и пытаться найти объяснение данному феномену с научной точки зрения.

Благодатный огонь

По многим свидетельствам, как древним, так и современным, появления Благодатного света могут наблюдаться в Храме Гроба Господня в течение всего года, но наиболее известным и впечатляющим является чудесное схождение Благодатного огня в Великую субботу, накануне Светлого Воскресения Христова.

На протяжении практически всего времени существования христианства это чудесное явление ежегодно наблюдается как православными христианами, так и представителями других христианских вероисповеданий (католиками, армянами, коптами и другими), а также представителями иных нехристианских религий.

© Sputnik/ Алексей Куденко Раздача благодатного огня во время пасхального богослужения

О чуде схождения благодатного огня на Гробе Господнем известно издревле, сошедший огонь обладает уникальным свойством — он не обжигает первые минуты.

Первым свидетелем схождения огня был апостол Петр — узнав о Воскресении Спасителя, он поспешил к гробнице и увидел там, где прежде лежало тело, удивительный свет. Две тысячи лет этот свет каждый год нисходит на Гробе Господнем Благодатным огнем.

Храм Гроба Господня был воздвигнут императором Константином и его матерью царицей Еленой в IV веке. И самые ранние письменные упоминания о схождении Благодатного Огня в канун Воскресения Христова датируются именно IV веком.

Храм своей громадной кровлей накрывает и Голгофу, и пещеру, в которой был положен снятый с креста Господь, и сад, где Мария Магдалина первой из людей встретила Его воскресшего.

Схождение

Примерно в полдень со двора Иерусалимской Патриархии выходит крестный ход во главе с Патриархом. Процессия входит в храм Воскресения, направляется к часовне, возведенной над Гробом Господним, и, трижды обойдя ее, останавливается перед ее вратами.

Все огни в храме потушены. Десятки тысяч людей: арабов, греков, русских, румын, евреев, немцев, англичан — паломников со всего мира — в напряженном молчании следят за Патриархом.

Патриарх разоблачается, полицейские тщательно обыскивают его и самый Гроб Господень, ища хоть чего-то, что может произвести огонь (во время турецкого владычества над Иерусалимом это делали турецкие жандармы), и в одном длинном ниспадающем хитоне предстоятель Церкви входит внутрь.

На коленях перед Гробом, он молит Бога о ниспослании Святого огня. Иногда его молитва длится долго, но есть интересная особенность — Благодатный огонь сходит только по молитвам православного Патриарха.

И вдруг на мраморной плите гроба появляется как бы огненная роса в виде шариков голубоватого цвета. Святейший прикасается к ним ваткой, и она воспламеняется. Этим прохладным огнем Патриарх зажигает лампаду и свечи, которые затем выносит в храм и передает Армянскому Патриарху, а затем и народу. В это же мгновение десятки и сотни голубоватых огней вспыхивают в воздухе под куполом храма.

Трудно представить себе, какое ликование охватывает многотысячную толпу. Люди кричат, поют, огонь передается от одного пучка свечей к другому, и через минуту — весь храм в огне.

Чудо или фокус

У этого чудесного явления в разные времена было много критиков, которые пытались разоблачить и доказать искусственное происхождения огня. В числе не согласных выступала и католическая церковь. В частности, Папа Римский Григорий IX в 1238 году выступил с несогласием о чудотворности Благодатного Огня.

Не понимая истинного происхождения Благодатного огня, некоторые арабы пытались доказать, что Огонь, якобы добывается с помощью каких-либо средств, веществ и приспособлений, но прямых доказательств у них нет. При этом, они даже не являлись свидетелями этого чуда.

Современные исследователи также, пытались изучить природу этого явления. По их мнению, искусственно огонь добыть возможно. Также возможно и самовозгорание химических смесей и веществ.Но ни одно из них, ни схоже с появлением Благодатного Огня, особенно с его удивительным свойством – не обжигать в первые минуты своего появления.

© AFP 2018/ Ahmad Gharabli Христианские православные молящиеся зажигают свечи от Благодатного огня в церкви Гроба Господня в Старом городе Иерусалима

Ученые-богословы, представители различных конфессий, в том числе и православной Церкви не раз заявляли, что возгорание свечей и лампад в Храме от якобы "священного огня" – это фальсификация.

Наиболее известны высказывания в середине прошлого века профессора Ленинградской духовной Академии Николая Успенского, который считал, что в Кувуклии огонь зажигают от потайной скрытой лампады, свет которой не проникает в открытое пространство Храма, где все свечи и лампады в это время бывают потушены.

В тоже время, Успенский утверждал, что "огонь, зажигаемый на Гробе Господнем от скрытой лампады, все-таки есть огонь священный, получаемый с места священного".

Российскому физику Андрею Волкову, как утверждают, несколько лет назад удалось провести некие измерения на церемонии схождения Благодатного огня. По словам Волкова, за несколько минут до выноса Благодатного огня из Кувуклии прибор, фиксирующий спектр электромагнитного излучения, засек в храме странный длинноволновой импульс, который более не проявлялся. То есть произошел электроразряд.

Ну, а пока ученые пытаются найти научные подтверждения этому феномену, и в противоположность полной бездоказательности утверждений скептиков, чудо схождения Благодатного огня является ежегодно наблюдаемым фактом.

Чудо схождения Благодатного Огня доступно каждому. Его могут увидеть не только туристы и паломники — оно происходит перед лицом всего мира и регулярно транслируется по телевидению и интернету, на сайте Иерусалимского православного патриархата.

© Sputnik/ Валерий Мельников Благодатный огонь из Иерусалима

Каждый год несколько тысяч присутствующих в храме Гроба Господня видят: в Кувуклию, которая была проверена и запечатана, вошел с пучком свечей патриарх, одежды которого были специально осмотрены. Из нее он вышел с горящим факелом из 33 свечей и это — неоспоримый факт.

Поэтому на вопрос, откуда берется Благодатный огонь, может быть только один ответ – это чудо, а все остальное — это просто неподтвержденные домыслы.

И в заключение — Благодатный Огонь подтверждает обещание Воскресшего Христа апостолам: "Я есмь с вами во все дни до скончания века".

Считается, что, когда Небесный Огонь не сойдет на Гроб Господень, это будет знаком наступления власти антихриста и скорого конца света.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников.

Кстати, не пропустите: у Sputnik Молдова активные ленты в Facebook, ВКонтакте и "Одноклассниках".