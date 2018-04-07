Погода на Пасху: тепло и без дождя

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, ночью 8 апреля на севере страны ожидается +4..+7 градусов, в центре и Кишиневе столбики термометра покажут +5..+8, на юге — на градус больше. Дождя не будет.

В день Пасхи можно будет насладиться поистине весенним теплом. Погода будет благоприятна для выезда на природу.

© Photo: Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

8 и 9 апреля днем синоптики прогнозируют на севере +17..+20, в центре республики +18..+21, на юге Молдовы до 22 градусов выше нуля.

В субботу, 7 апреля, также будет тепло, от +15 градусов Цельсия на севере до +20 на юге Молдовы. В Кишиневе столбики термометров поднимутся до 18 градусов.

До конца недели сохранится теплая погода без осадков.

В связи с почти пятикратным повышением уровня загрязнения атмосферного воздуха пылью, который был зафиксирован 5 апреля в муниципии Бельцы, в северной столице отмечена неблагоприятная экологическая ситуация, которая продержится и в субботу, 7 апреля.

"Пыль и песок, поднятые ветром и автотранспортом, значительно загрязняют атмосферный воздух и неблагоприятно действует на органы дыхания и сердечно-сосудистую систему человека", — говорится в предупреждении метеослужбы.

Сохраняется и желтый код опасности в связи с гидрологической угрозой. Из-за увеличения сброса воды из водохранилища Костешты-Стынка до 20 апреля ожидаются подъемы уровня воды на участках Костешты-Унгены, Унгены-Леово, Леово — устье реки.

Метеорологи предупреждают также о выходе воды на пойму и подтоплении земельных угодий в местах прорыва государственных валов и из-за подтопления от реки Дунай.