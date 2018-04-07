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Беспорядки у парламента.Кишинев, события 7 апреля 2009 года.

Что произошло 7 апреля 2009 года

© Sputnik/ Игорь Взоров
В Молдове
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Федор Ларионов
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Бывают такие события, которые глубоко ранят общество, и раны эти плохо затягиваются со временем.

Для жителей Молдовы таким событием стали погромы и поджоги 7 апреля 2009 года в Кишиневе, когда толпы манифестантов, за считанные часы превратившиеся в вандалов, разграбили и подожгли здание парламента и президентский дворец.

Споры на эту тему ежегодно возникают в Молдове "по седьмым апреля". Не стал исключением и нынешний год, жаркие дискуссии с самого утра кипят в социальных сетях. Значит, спустя девять лет рана все еще беспокоит.

Человечество давно научилось лечить последствия похожих потрясений. Происшедшее должно получить оценку, с которой примирятся все, или хотя бы подавляющее большинство, и тогда наступит покой, а сограждане перестанут по годовщинам вытряхивать друг из друга душу. Так было с Гражданской войной в США, и теперь в каждом американском городке стоят мирные, хотя и печальные, мемориалы с бронзовыми пушками и табличками. И в школьных учебниках о давно минувших столкновениях детям рассказывают sine ira et studio — без гнева и пристрастия.

Но у нас эти раны никто не лечит. Никаких оценок событиям 7 апреля, с которыми согласились бы все, не существует. Какие там оценки! Невозможно оценить то, чего не понимаешь, а мы даже до сих пор не знаем, что это было.

7 апреля 2009 года, толпа закидывает полицейских тротуарной плиткой.
7 апреля 2009 года, толпа закидывает полицейских тротуарной плиткой.

Давайте сейчас не будем воспроизводить мифы и легенды, которые тогдашняя оппозиция и тогдашние властные структуры плодили с бешеной скоростью. Одни врали о "десятках убитых" и с воплями "они сами себя подожгли" бегали вокруг тлеющих углей с канистрами политического бензина. Другие голосили, что все это устроили иностранные спецслужбы, а они ничего не знали и не были готовы.

Отнесемся к мифам с неудовольствием и неприятием. Нас интересует правда, потому что пока мы не узнаем правду, "7 апреля" у нас будет болеть.

И не забудьте выключить телевизор, когда очередной политик начнет вам "разъяснять", что в тот день случилось. За столько лет выступлений политики свой текст уже наизусть выучили, и могут воспроизводить эту заезженную пластинку с любой скоростью. В лучшем случае, они сами ничего не знают и просто говорят то, что  выставляет их молодцами. В худшем – они вам лгут. 

Ведь понимаете, что смущает больше всего… В те дни, в центре событий, и на стороне тех, кто управлял манифестантами-погромщиками, и на стороне тех, кто пытался им противодействовать, были десятки, да что там — сотни людей, которые обладают информацией о внутренних пружинах случившегося. У них есть собственные, адекватные догадки или прямое знание, почему и зачем все это произошло. Они каждый день ходят с нами по одним и тем же улицам, а некоторые даже выступают по телевидению, потому что занимают серьезные посты и ответственные должности.

Но все они помалкивают, потому что говорить правду — невыгодно. И если их спросить о событиях 7 апреля – "что это было?" – они отводят глаза, или наоборот, смотрят так честно и прямо, как умеет смотреть только лжец. 

Помнится, тогда еще силовые структуры жаловались, что у них нет аппаратуры для распознавания лиц. Но на десятках фотографий ясно были видны "полевые командиры", которые управляли толпой. У них были отличительные знаки, у них были мегафоны, у них была система связи и координации. Не надо "распознавать" всех, они все равно ничего не знают — а, помните, как мамаши прятали сыновей, потому что по городу пошли панические слухи, что силовики хватают всех молодых людей без разбора… Найдите одного такого "командира". Спросите у него: "А тебе кто дал повязку-триколор и свистульку? Кто тебе отдавал приказы? А ему кто приказывал? А ему?"

Вот об этом друг другу говорят люди, граждане Молдовы, тысячи и десятки тысяч людей, у которых "болит 7 апреля". И это еще самый простой из десятков куда более сложных вопросов, на которые люди почему-то не получили и уже ясно, что никогда не получат ответа. Вместо этого им повторяют, с одной стороны, про таинственный "заговор иностранных спецслужб", не приводя никаких доказательств, с другой — про "стихийные выступления молодежи против тоталитарного режима", подтасовывая, перекраивая и подгоняя факты под господствующие идеологические установки.

Вместо правдивых ответов на справедливые вопросы нам скармливают девятилетней давности мифы и легенды, выдают то, чего не было, за то, что якобы было. О чем тут говорить, если в 2018 году вполне уважаемые масс-медиа, которым сегодня просто надо "отстреляться по теме", рассказывают байки про "водометы" и "слезоточивый газ". Полноте, из водометов там была одна несчастная пожарная машина у президентуры, которую погромщики растоптали в первые же часы. А из слезоточивого газа – одна дурацкая банка, которую кто-то швырнул с верхних этажей парламента и которая только раззадорила толпу.

Оставьте уже, ради Бога. И так понятно, что правды мы от вас никогда не узнаем. А кто знает, тот будет молчать. И ведь никто из политиков и общественных деятелей, раздувающих от важности щеки на телеэкранах в этот день, не скажет хотя бы — "я не знаю, что это было и почему произошло". И ужасно, когда "я не знаю" – это самое правдивое из всего, что мы можем услышать.

Поэтому жители Молдовы еще долго не забудут, что произошло в тот день, и еще долго 7 апреля 2009 года будет провоцировать раздоры. Нам никто не помогает этот день из прошлого пережить, успокоиться и выстроить свой маленький мемориал с бронзовой пушкой.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
президентура, 7 апреля 2009, беспорядки, политика, история, парламент, Молдова
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