Красотки весеннего Кишинева

Несмотря на многочисленные проблемы нашего города и страны, с приходом весны, вместе с природой преображаются и наши замечательные женщины. Они, как и деревья, как цветы, как лучи солнца наполнены особой энергией и красотой. И не важно – находятся ли они за рулем автомобиля, идут ли по делам, работают ли в каких-нибудь бутиках или гуляют с детьми – все они светятся и улыбаются, когда вы бросите на них свой пристальный взгляд.

© Sputnik/ Максим Богодвид Особая миссия Королевы красоты: как выглядит специальный посол ЧМ-2018 11

И это замечательно, что в Кишиневе так много красивых дам, многие из которых хорошо ухожены, стильно одеты, приятной улыбкой поднимут вам настроение – как минимум.

И можно утверждать, что концентрация на один квартал красавиц в Кишиневе не уступает, а, возможно, превосходит и Париж, и Берлин, и Милан. Уважаемые мужчины! Всем нам очень повезло, что мы живем в стране с такими восхитительными женщинами – это наше главное богатство!

Представляем апрельский фоторепортаж о прекрасных женщинах Кишинева, попавших за двадцать минут в объектив фотокора Sputnik Молдова.