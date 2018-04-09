Светлая неделя: что можно, а чего нельзя после Пасхи

Пасхальная неделя называется Светлой Седмицей, она будет длиться до следующего воскресенья. Семь дней после Пасхи – это радостное время, наполненное положительными эмоциями и счастливыми моментами.

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik В течение семи дней после Пасхи продолжаются гуляния и застолья. Верующие поздравляют друг друга с воскрешением Христа. В то же время, несмотря на радостные дни, священнослужители рекомендуют не проводить венчания.

Пасхальная неделя также называется Святой, Славной, Великой, Радостной, Красной, Великоденской. В этот период необходимо делать пожертвования, не забывать оказывать помощь нуждающимся и гнать плохое настроение прочь.

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Обычаи Светлой недели много лет остаются неизменными и связаны с позитивом, народными гуляниями и застольями.

В Светлый понедельник по традиции мужчины ходят в гости к родным и друзьям. Их жены, как правило, остаются дома, накрывают стол и ждут гостей. В Светлый вторник наступает время развлечений для женщин — уже они ходят по гостям. Остальные дни проводятся скромнее и сопровождаются добрыми делами.

Согласно народным поверьям, в неделю после Пасхи усопшие возвращаются на землю, чтобы порадоваться весне и празднику. Однако, скорбеть об усопших в этот период церковь запрещает. Поминать их будем на Красную горку — в следующее после Пасхи воскресенье.