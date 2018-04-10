За праздники водители совершили на дорогах Молдовы более 1000 нарушений

Традиционно много пьяных за рулем, но есть случаи и превышения скорости, и вождения без прав.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В праздничные дни полиция зарегистрировала более тысячи нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Если быть точнее, то за четыре дня полицейские задокументировали 1026 нарушений ПДД. За превышение скорости были наказаны 524 водителя, на 11 человек наложены санкции за отсутствие при управлении автомобилем водительских прав.

Youtube / Домовой Комитет Кому закон не писан: как в Кишиневе повально нарушают ПДД

По-прежнему много пьяных за рулем — таких оказалось 33 человека.

Статистика дорожно-транспортных происшествий за это время — 30 случаев, пятеро человек погибли, а 36 получили травмы разной степени тяжести.