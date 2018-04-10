23:02 10 Апреля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Полицейский

За праздники водители совершили на дорогах Молдовы более 1000 нарушений

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
В Молдове
Получить короткую ссылку
2701

Традиционно много пьяных за рулем, но есть случаи и превышения скорости, и вождения без прав.

 

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. В праздничные дни полиция зарегистрировала более тысячи нарушений правил дорожного движения (ПДД).

Если быть точнее, то за четыре дня полицейские задокументировали 1026 нарушений ПДД. За превышение скорости были наказаны 524 водителя, на 11 человек наложены санкции за отсутствие при управлении автомобилем водительских прав.

Христо Ботев - Тудор Стришка - Индепенденцей
Youtube / Домовой Комитет
Кому закон не писан: как в Кишиневе повально нарушают ПДД

По-прежнему много пьяных за рулем — таких оказалось 33 человека.

Статистика дорожно-транспортных происшествий за это время — 30 случаев, пятеро человек погибли, а 36 получили травмы разной степени тяжести.

 

По теме

Смертельное ДТП: мужчина погиб в аварии на севере Молдовы
ДТП в Кишиневе: машины столкнулись на пешеходном переходе
Видеофакт: только случай уберег пешехода от ДТП в Кишиневе
Теги:
патрульная полиция, правила дорожного движения, Пасха, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Вильнюсский окружной суд
    Вам письмо!

    В Литве эвакуировали сотрудников Вильнюсского окружного суда из-за подозрительного конверта.

  • Акция протеста Против проекта Rail Baltic, который строится обманным путём
    Постой, паровоз!

    Эстонские активисты провели митинг против Rail Baltic с требованием независимого исследования бюджета проекта.

  • Нефтяные станки-качалки
    Новый ценник

    После президентских выборов в Азербайджане парламент может пересмотреть цену на нефть, заложенную в государственном бюджете.

  • Новоизбранный президент Армении Армен Саркисян
    Первый визит

    Стало известно, куда президент Армении Армен Саркисян, вступивший в должность 9 апреля, планирует совершить первый официальный визит.

  • Доллары США
    Вот ваши деньги!

    Генпрокуратура Казахстана вернула Samsung миллионы долларов, похищенные бывшим сотрудником компании.

  • Участники шествия Бессмертного полка в Бишкеке по случаю 72 годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
    Марш памяти

    Члены общественного штаба международной акции "Бессмертный полк" в Бишкеке начали подготовку к проведению марша, который состоится 9 мая.

  • Андрей Казанцев, архивное фото
    Без регистрации

    Как повлияет отмена Таджикистаном обязательной регистрации для иностранцев, находящихся в стране в течение 10 дней, рассказал эксперт.

  • Приборная панель
    Тише едешь…

    Максимальная скорость движения транспорта в городах Узбекистана может быть снижена с 70 до 60 километров в час.

  • Государственная филармония. Владикавказ
    Музыка для всех

    Прямую трансляцию выступления симфонического оркестра под управлением Гергиева в столице Северной Осетии покажут на большом экране.

  • Вид на железную дорогу
    Пустили под откос

    Премьер Латвии Марис Кучинскис заявил, что сокращение транзита российских товаров не означает, что государство станет дотировать Латвийскую железную дорогу.

  • Вильнюсский окружной суд
    Вам письмо!

    В Литве эвакуировали сотрудников Вильнюсского окружного суда из-за подозрительного конверта.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Кишинев, апрель 2018 год. Улица Влайку Пыркэлаб
Обнаженный Кишинев
Подготовка ко дню Победы в Москве
Репетиция парада Победы: военная техника на земле и в небе
Опасные продукты: рейтинг стран-производителей
Топ стран-производителей опасных продуктов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться