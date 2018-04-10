Выдача водительских прав упростилась, одной справкой стало меньше

Ходить по инстанциям с каждым годом становится все легче, информационные системы уверенно заменяют собой бумажные документы.

КИШИНЕВ, 10 апр — Sputnik. При получении водительских прав из необходимого пакета документов исключена справка о несудимости.

Также больше не нужно предоставлять документ, который подтверждает изменение персональных данных, и копию удостоверения личности гражданина Республики Молдова. Вся необходимая информация будет проверяться через терминал единой государственной информационной системы, без необходимости посещать другие учреждения.

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Это решение было принято на заседании правительства Молдовы после обращения министерства экономики и инфраструктуры, а также Агентства публичных услуг.