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Хулиганы повредили урны для мусора в Кишиневе

Бросил окурок мимо урны - плати: в столице оштрафованы более 1000 человек

© Facebook / Direcția Locativ-Comunală şi Amenajare
В Молдове
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Мусорят не только в Кишиневе, но и по всей стране, однако штрафы не могут решить проблему несанкционированных свалок.

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Около тысячи человек оштрафованы с начала года в Кишиневе за то, что мусорили в общественных местах. Кроме полицейских, правом штрафовать нарушителей наделены также представители местных публичных властей и экологическая инспекция.

Мусорные баки
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кишиневскому мусору нашли новую дорогу

Штрафуют за несанкционированный выброс мусора не только в столице, но и по всей стране. За подобные нарушения с начала года наказаны 99 человек, которые выплатили около 100 000 леев штрафа. Напомним, что размер штрафа за выброс мусора в неположенном месте может достигать 1800 леев.

Как ни странно, оштрафованных за пределами Кишинева на порядок меньше, хотя проблема свалок является одной из самых острых во всех районах Молдовы. По официальной статистике, в селах, коммунах и городах нашей страны зафиксировано более 2 тысяч несанкционированных свалок, и это наносит серьезный ущерб экологии.

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Теги:
несанкционированные свалки, мусор, штрафы, Молдова, Общество
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