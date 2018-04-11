Оползни угрожают стереть с карты Молдовы целое село

КИШИНЕВ, 11 апр — Sputnik. Оползни — одна из самых "медленных" и самых больших бед молдавских городов и сел. Регулярно звучат тревожные новости, и вот еще одна — из-за оползней может исчезнуть с карты Молдовы целый населенный пункт на берегу Днестра.

Смещение пластов почвы, на которой стоит село Маркэуць Дубоссарского района, приводит к тому, что дома сельчан буквально рушатся на глазах. В стенах за считанные дни образуются трещины толщиной в несколько сантиметров, а в полу и в фундаменте появляются разломы.

© Sputnik / Vladimir Polusatov Частная стройка провоцирует оползень на Рышкановке

Село, в котором живут более 700 человек, находится высоко над Днестром, более чем в 150 метрах над уровнем моря, и оползни грозят полностью уничтожить этот населенный пункт. Местные власти не располагают ресурсами для того, чтобы эффективно противодействовать этому бедствию.

По официальным данным, оползни наносят населенным пунктам Молдовы ущерб на сумму в 30 миллионов леев ежегодно. Общая площадь земель, которым угрожают оползни, составляет более 20% территории страны.

Опасность оседания и перемещения поверхностных пластов земли существует и в Кишиневе, где выделены более 60 зон повышенного риска.