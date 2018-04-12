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День Победы в Кишиневе

Когда в Молдове пройдет бессмертный полк

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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В четверг, 12 апреля, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "План мероприятий, приуроченных к годовщине Победы в Великой Отечественной войне".

Представители Национального Координационного Комитета (НКК) "Победа" представят план мероприятий, приуроченных к празднованию в Молдове 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Участники:
— Бригадный генерал, председатель Союза офицеров Республики Молдова Виктор ГАЙЧУК;
— Полковник артиллерии, ветеран Великой Отечественной войны Павел ГЛАДКОВ.
— председатель НКК "Победа", председатель НКК "Победа", глава Русского историко-патриотического клуба" Алексей ПЕТРОВИЧ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
Павел Гладков, Виктор Гайчук, Алексей Петрович
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