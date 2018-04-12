Когда в Молдове пройдет бессмертный полк

Представители Национального Координационного Комитета (НКК) "Победа" представят план мероприятий, приуроченных к празднованию в Молдове 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Участники:
— Бригадный генерал, председатель Союза офицеров Республики Молдова Виктор ГАЙЧУК;
— Полковник артиллерии, ветеран Великой Отечественной войны Павел ГЛАДКОВ.
— председатель НКК "Победа", председатель НКК "Победа", глава Русского историко-патриотического клуба" Алексей ПЕТРОВИЧ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.