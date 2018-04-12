Первым молдавским космонавтом мог стать Виктор Гайчук

Представители Молдовы так и не успели побывать на орбите в рамках советской космической программы.

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Сегодня во многих странах отмечают годовщину первого полета человека в космос, в России празднуют День космонавтики, а социальные сети заполонили портреты легендарного советского космонавта Юрия Гагарина. Однако немногие знают, что на орбите мог побывать и представитель нашего края — экс-министр обороны Молдовы, председатель Союза офицеров, военный летчик Виктор Гайчук.

В четверг, 12 апреля в пресс-центре Sputnik Молдова Виктор Гайчук рассказал журналистам о том, как в Молдове идет подготовка к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Не забыли мы и о Дне космонавтики, благо в прошлом наш гость как-то упоминал, что в советское время проходил отбор в отряд космонавтов в Звездном городке.

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По словам Гайчука, стать первым молдавским космонавтом ему помешал возраст. В 1986 году он был заместителем командира авиаэскадрильи, расположенной в Белоруссии. Во время очередного отбора летчиков в отряд космонавтов, который регулярно проходил по всем авиационным подразделениям, майор Гайчук попал в число тех, кто получил приглашение в Звездный городок для "космического" медосмотра.

Однако к тому моменту Гайчуку исполнилось уже 29 лет. По гражданским меркам он был еще совсем молодым человеком, однако по "космическим" критериям медики сочли, что он уже староват для полета в космос.

"На медкомиссию в Звездном городке отправляли несколько сотен кандидатов в космонавты, проходили отбор один из десяти, а зачисляли в отряд космонавтов лишь нескольких", — рассказал Гайчук.

© Sputnik / Григорий Сысоев Молдавский космос – новый мировой бренд

Впрочем, Молдова, как и многие республики Союза, в любом случае была не чужда космической отрасли. Например, известно, что именно в Кишиневе находилась фабрика по изготовлению "космической еды" — специально приготовленных продуктов, которыми снабжали космонавтов на орбите. Говорят, что в Кишиневе были расположены и элементы управления космическими полетами, но доподлинно здесь мало что известно.

Если же говорить о космонавтах, то ближе всего Кишиневу два человека, побывавших на орбите. Это летчик-космонавт Юрий Гидзенко, который окончил среднюю школу в Кишиневе, и летчик-космонавт Борис Волынов, у которого в Кишиневе жили дядя и тетя.