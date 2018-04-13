Метеорологи предупредили: Румынию ждет экстремальное лето

У специалистов Национальной метеорологической службы Румынии не слишком хорошие новости насчет погоды. Объявлено, что ждет наших соседей.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. По словам генерального директора румынской метеорологической службы Елены Матееску, в летние месяцы экстремальные погодные явления будут происходить даже чаще, чем в зимне-весенний период. Вполне возможно, что периоды жестокой засухи в регионе будут перемежаться короткими, но бурными ливнями, что резко обострит опасность наводнений и ураганов.

© Sputnik / Илья Тимин Метеорологи бьют тревогу – на Европу может обрушиться вал небывалой жары

В климатических сценариях, о которых говорят румынские метеорологи, ученые прогнозируют общее уменьшение количества осадков летом 2018 года на 15-20%. Самыми уязвимыми зонами станут юг, юго-восток, восток и запад Румынии, включая Трансильванское плато, цитирует заявления Елены Матееску ro.sputnik.md.

В среднесрочной перспективе, в течение 2021-2050 годов изменения климата будут чувствоваться все более явно, также сообщили метеорологи соседней страны. Рост средних температур продолжится в результате "волн жары", которые будут прокатываться по Румынии одна за другой.

К середине века, как заявила Елена Матееску, понятие "аномальной погоды" изменится. "То, что сегодня считается экстремальной погодой, в будущем назовут нормой", — сказала она.