Гордиев гидроузел: проблема, которая омрачает отношения Кишинева и Киева

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Блокировка мессенджера Telegram в России не слишком огорчила жителей Молдовы. Для практически бесплатной международной видеосвязи в нашей стране чаще используют Skype, Viber или Watsapp, которые лидируют в рейтинге популярности. Куда более тревожными стали заявления главы кабинета министров Павла Филипа по итогам его визита в Украину.

Движение есть, прогресса нет

О политическом тандеме Кишинева и Киева заговорили сразу после визита главы молдавского правительства в Киев, где состоялась его встреча с главой украинского государства Петром Порошенко. Были подписаны несколько документов и сделаны несколько политических заявлений. Однако не достигнуто прогресса по одному из главных вопросов, которые последние годы омрачают отношения двух соседних столиц, — речь о строительстве в Украине Днестровского гидроузла, который обещает уничтожить экосистему Днестра, а за ней и весь экологический баланс в Молдове. По крайней мере, именно это следует из заявлений премьер-министра.

"Мы не заявляли открыто, но уже два с половиной года эта тема является ключевой, когда мы встречаемся с украинскими коллегами. Есть рабочие группы и какие-то достижения", — сказал Филип. И те, кто внимательно слушает выступления официальных лиц, должны сейчас переглянуться и покачать головой. Потому что если тема несколько лет остается "ключевой" в общении двух государств, то ясно, что проблема здесь очень серьезная.

Премьеры бывают вежливы, но непреклонны

Правда, премьер-министр высказался предельно оптимистично, выразив убеждение, что диалог по Днестровскому гидроузлу выйдет на новый уровень по итогам новых встреч, которые состоялись в Киеве. Филип даже процитировал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, который сказал нечто вежливое и дипломатичное в том духе, что ни один энергетик не сможет убедить его в том, что электротурбины важнее экологии.

Правда, сразу после этого Гройсман рассказал своему молдавскому коллеге о программе энергетического развития Украины, которая предполагает каскадное строительство еще шести гидроэлектростанций. И допустим, глава украинского кабмина действительно не готов променять экологию Молдовы на одну электротурбину. А вот на шесть каскадных ГЭС — тоже не готов? Позвольте очень сильно в этом усомниться.

Молдова надеется на позитивный результат

Как следует из слов премьер-министра Молдовы, правительство нашей страны рассчитывает на урегулирование вопроса гидроузла с помощью международных соглашений. В частности, Павел Филип сослался на Римское соглашение, которое, по мнению молдавской стороны, не оставляет места для реализации проекта гидроузла.

Однако, учитывая сложную политическую и экономическую обстановку в Украине, существует и обширное пространство для сомнений, что трактовки тех или иных пунктов международных соглашений заставят Киев легко отказаться от многообещающего проекта, в который уже вложены немалые средства.