"Маршрутки", переделанные из фургонов, в Молдове объявят вне закона

Перевозка людей на микроавтобусах, которые изначально не были предназначены для пассажирских перевозок, будет полностью запрещена.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. "Ездим на мебельных фургонах, вот нас и возят, как дрова". Эту шутку нередко можно услышать в кишиневских "маршрутках", большинство которых были переделаны из мини-грузовиков неизвестными умельцами.

Скоро такие транспортные средства будут объявлены вне закона, и перевозчикам уже сейчас стоит подготовиться к новым правилам. Положения закона, принятого депутатами парламента, предусматривают, что переделанные из грузовиков микроавтобусы будут полностью запрещены на маршрутах пассажирских перевозок после 1 сентября 2020 года.

© Sputnik / Miroslav Rotari Общественный транспорт в Молдове ждут большие перемены

Первоначально авторы проекта предложили, чтобы перевозка людей на таких транспортных средствах была запрещена уже 1 июня 2017 года. Однако в ходе рассмотрения вопроса было предложено продлить этот срок. "Операторы пассажирских перевозок не готовы сейчас к таким кардинальным изменениям", — сказал депутат парламента Сержиу Сырбу, один из авторов законодательной инициативы. По его предложению срок эксплуатации транспортных средств, переоборудованных для пассажирских перевозок, предстоит продлить еще на три года.

Согласно официальной статистике, 70 процентов всех пассажирских автобусов в Молдове давно превысили срок эксплуатации, либо были переделаны из грузовых автомобилей.

"Если мы примем решение запретить их прямо сейчас, то придется вывести из оборота сразу 70 процентов всего общественного транспорта", — заявил депутат.

Таким образом, в соответствии с изменениями, внесенными в Кодекс автомобильного транспорта, перевозка людей на транспортных средствах, переделанных из грузовых автофургонов, будет запрещена, начиная с 2020 года.