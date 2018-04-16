Мост через Днестр в Тирасполе закрывают на ремонт

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. С 17 апреля будет закрыт для транспорта мост через Днестр в Тирасполе, сообщает приднестровский телеканал ТСВ. Пешеходное движение также будет ограничено.

Мост закрывается в связи с ремонтными работами. По сообщению дорожных служб, будет полностью заменено асфальтовое покрытие и отремонтировано ограждение.

Тираспольская городская администрация обратилась к жителям правобережных сел и водителям из Кицкан, Копанки и ряда других населенных пунктов с просьбой заранее скорректировать свои маршруты.

По заявлению городских властей, ремонт будет завершен в течение недели.



