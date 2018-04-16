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Президент Игорь Додон

Президент Молдовы считает удар США и их союзников по Сирии неправомерным

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Молдавский лидер прокомментировал ракетный удар по Сирии, нанесенный коалицией в лице США, Великобритании и Франции: что заявил президент республики.

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Молдова осуждает силовые акции в Сирии и выступает за проведение международного расследования, чтобы не обострять конфликт, заявил Sputnik президент республики Игорь Додон. 

"Республика Молдова осуждает применение химического оружия и выступает за создание международной миссии для проведения независимого расследования в связи с предполагаемой химатакой в сирийском городе Дума. Нанесение ракетных ударов со стороны США, Великобритании и Франции до проведения подобного расследования было неправомерным", — считает Додон.

Президент Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам президента, эскалация конфликта в Сирии затрудняет не только работу миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), но и ставит под угрозу весь процесс мирного урегулирования и может привести к межгосударственному военному конфликту, который может выйти за пределы региона.

США, Британия и Франция в субботу утром самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Приказ нанести высокоточные удары отдал президент США Дональд Трамп. Этому предшествовало обещание американского президента принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку, которую власти Сирийской Арабской Республики отрицают.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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Теги:
ракетный удар, реакция, Сирия, Молдова
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