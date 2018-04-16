Дорожные пробки в Кишиневе в дни Радоницы сняли на видео с дрона

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Беспрецедентное количество автомобилей, припаркованных по пути на городское кладбище в столице, сняли на видео с помощью полицейского дрона. Видеозапись была опубликована в социальных сетях Генеральным инспекторатом полиции.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полета, хорошо видно, что обочины дорог на улице Дойна и на шоссе Балкань в Кишиневе буквально забиты машинами. На обеих трассах в течение поминальных дней возникали постоянные пробки.

Патрульная полиция сопроводила видео комментарием, в котором призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и дисциплинированно вести себя в пробках, не вступая в конфликты.