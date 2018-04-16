Кишиневцы и на второй день Радоницы продолжили терять детей на кладбище

КИШИНЕВ, 16 апр — Sputnik. Вот уже второй день на кишиневском кладбище Святого Лазаря, в просторечии, "на Дойне", родители продолжают оставлять без присмотра детей. То ли в суматохе, то ли под алкогольными парами, взрослые теряют бдительность. В результате дети остаются без присмотра и теряются, что очень просто происходит в толпе.

На второй день Радоницы эта неприятная традиция продолжилась, сообщает Генеральный инспекторат полиции. На этот раз полицейские обнаружили трех потерявшихся детей, в возрасте 3 года, 7 и 8 лет. Все дети были в целости и сохранности доставлены родным и близким.

Полиция еще раз предупреждает граждан, что маленькие дети ни на минуту не должны оставаться без присмотра.