Как пограничная собака из Молдовы Рим спасла

Авиапассажирка везла из молдавской столицы в Рим контрабанду, но ее планам не удалось сбыться.

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Более девяти тысяч сигарет "Winston" изъяли таможенники у пассажирки самолета, следующего рейсом "Кишинев-Рим". Женщина по странной случайности "забыла" задекларировать 455 пачек сигарет, которые к тому же не имели акцизной марки.

Контрабандные табачные изделия обнаружили таможенники и сотрудники Пограничной полиции с помощью специально обученной собаки, которая среагировала на один из чемоданов.

Сигареты конфисковали, несостоявшуюся контрабандистку оштрафовали на 3500 леев.