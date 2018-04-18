Как пограничная собака из Молдовы Рим спасла

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Более девяти тысяч сигарет "Winston" изъяли таможенники у пассажирки самолета, следующего рейсом "Кишинев-Рим". Женщина по странной случайности "забыла" задекларировать 455 пачек сигарет, которые к тому же не имели акцизной марки.
Контрабандные табачные изделия обнаружили таможенники и сотрудники Пограничной полиции с помощью специально обученной собаки, которая среагировала на один из чемоданов.
Сигареты конфисковали, несостоявшуюся контрабандистку оштрафовали на 3500 леев.